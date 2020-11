VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Diese Profis waren für beide Vereine aktiv

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) spielt der VfB Stuttgart wieder einmal gegen die TSG Hoffenheim, obwohl die Gastgeber aus dem Kraichgau zuletzt zahlreiche Corona-Fälle vermeldeten. Das Duell hat nicht nur aufgrund der geografischen Lage immer eine besondere Brisanz. Seit die Hoffenheimer in der Bundesliga spielen, gab und gibt es eine Reihe an Profis, die bei beiden Vereinen unter Vertrag standen.