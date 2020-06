VfB-Gegner SV Sandhausen Als Mario Gomez Geschichte schrieb

Stuttgart - Nicht genug, dass die Gegenwart beim VfB Stuttgart unerquicklich ist, nun kommt auch noch die Vergangenheit um die Ecke – in Form des SV Sandhausen, den nächsten Gegner in der Zweiten Fußball-Bundesliga (Mittwoch, 20.30 Uhr). Die jüngsten Stuttgarter Erinnerungen an den derzeit vor Selbstbewusstsein strotzenden Club aus der Kurpfalz, der seit dem Restart der Liga fünfmal unbesiegt blieb, sind schmerzhaft.