Verstärkung für das Marbacher Stadtarchiv „Einmal Marbach, immer Marbach“

Aber auch für Albrecht Gühring ist Fenja Sommer keine Unbekannte: Die heutige Mutter von zwei Kindern hat bereits in den Jahren 2005 und 2006, damals Anfang 20, ein Praktikum im hiesigen Stadtarchiv absolviert. Diese Erfahrungen schienen offensichtlich prägende Eindrücke hinterlassen zu haben: Die junge Frau entschied sich für ein Geschichtsstudium, das sie zum Abschluss ihres Studiums sogar in Marbach forschen ließ. Sommer verfasste ihre Masterarbeit über den Marbacher Nationalsozialismus. Im Zuge dessen lernte sie auch Hermann Breitenbücher kennen und über ihn die Regisseurin Sabine Willmann. Ein Kontakt, der sie schließlich auch Kai Keller, dem Geschäftsführer der Marbacher Zeitung, gegenüberstehen ließ, der sie später zur MZ brachte. Damit aber waren ihre Stationen in der Schillerstadt noch längst nicht beendet: Einmal die Nase tief hineingesteckt in die Thematik, erkannte Fenja Sommer weiteres Potenzial und wählte für ihre Promotion, die sie in den Jahren 2010 bis 2014 nach Marbach führte, ein Thema, dem sie erneut nachging: In ihrer Doktorarbeit untersuchte sie den „Feierkult um Schiller“ und widmete sich wissenschaftlich den Schillerfeiern im Dritten Reich.