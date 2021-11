Vermüllung und Co. Ärger um Treffen vor der Harzberghalle

Bürgermeister Ralf Zimmermann berichtet auf Nachfrage, dass in einem Fall auf dem neu angelegten Platz vor der Harzberghalle auch eine Reifenspur vorgefunden wurde. „Vor allem aber wird hier immer wieder Müll von Fast Food hinterlassen“, ärgert sich der Rathauschef. Offenbar ist es so, dass die jungen Männer und Frauen erst in der Stadt ihr Essen holen, um sich dann auf der Treppe vor der Harzberghalle aufzuhalten.

Bürgermeister kündigt verstärkte Kontrolle an

Dramatisieren möchte Bürgermeister Zimmermann die Lage allerdings nicht. „Mit dem Akademischen Hof in Ludwigsburg beispielsweise ist das nicht zu vergleichen“, betont er. Der Platz war zuletzt wegen entsprechender Probleme nachts gesperrt worden. Auch in Sachen Aufenthaltsverbot gibt sich Zimmermann entsprechend zurückhaltend. „Wir hoffen auf die Einsichtigkeit und werden hier verstärkt kontrollieren. Diesen Auftrag haben wir aus der Sitzung mitgenommen“, sagt er. Dann werde sich zeigen, wie sich die Lage entwickle. Durch die Corona-Alarmstufe, die Ungeimpften draußen nur noch Treffen mit Angehörigen eines anderen Haushalts erlaubt, und die kalte Jahreszeit könne sich die Situation sowieso vorerst verbessern. Mit Kontrollen werde man dem aber nachgehen.

Zwischenbilanz des städtischen Gemeindevollzugsdienstes

Personelle Verstärkung

Seit Anfang Oktober ist mit Dieter Niehues ein zweiter Mitarbeiter neben Hannelore Weber für den Gemeindevollzugsdienst in Großbottwar im Einsatz. Die 20-Prozent-Stelle wurde geschaffen, um die Abende und das Wochenende abzudecken.

Zahlen von 2020

Aufgrund von Corona ist die Zahl der aufgenommenen Ordnungswidrigkeiten 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen – von 1016 auf 707. Das Parken in der Innenstadt ohne Parkscheibe (163) und im eingeschränkten Halteverbot (147) machte den Löwenanteil aus. Vier Wochen war 2020 gar nicht kontrolliert worden. Zum einen wird in Gesprächen nicht immer Abstand gehalten, zum anderen hätten Fälle infolge von Rechtssprechungen in dieser Zeit doppelt bearbeitet werden müssen. (hen)