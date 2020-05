Verkehrslärm in Pleidelsheim Flickenteppich und Raser kosten Nachtruhe

Pleidelsheim - Wer in Pleidelsheim an der Hauptstraße wohnt, der hat es nicht leicht. „Die Lärmbelästigung an der Hauptstraße ist eine Katastrophe. Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Denn da brettern manche bestimmt mit 100 Stundenkilometern durch“, monierte die Gemeinderätin Sigrid Wildermuth (WIR) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.