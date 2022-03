Verkehrskontrolle in Bayern Autofahrer fährt Polizisten an und flüchtet – Polizei schießt

Bei der Fahndung nach dem Kleinwagen fanden Beamte das Fahrzeug den Angaben zufolge am Bahnhof in Postbauer-Heng - also ungefähr sieben Kilometer entfernt vom Ort der Polizeikontrolle. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur. In dem Wagen hatte auch eine Beifahrerin gesessen, die ausgestiegen war, bevor der Polizist angefahren wurde.