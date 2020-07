Verhandlung vor dem Landgericht Fahrer wegen versuchten Mords angeklagt

Großbottwar - Der Unfall hat sich an einem Winterabend in der Dunkelheit ereignet. Ein 79-jähriger Mann traf sich am 31. Januar vorigen Jahres mit einem Freund in einem Gasthof in Mundelsheim. Danach fuhr er mit dem Auto auf der Landesstraße vom Autobahnzubringer in Richtung Winzerhausen nach Hause. Nach eigenen Angaben hatte er zwischen 16 und 18 Uhr zwei Bier mit jeweils 0,33 Liter getrunken und dazu einen Rostbraten verspeist. Und dann passierte es: Als er gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Holzweilerhof und Winzerhausen in eine Senke fuhr, habe er plötzlich einen Radfahrer vor sich gesehen und ihn mit beinahe voller Geschwindigkeit getroffen, gab der Rentner am Freitag vor dem Landgericht in Heilbronn zu.