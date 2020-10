Verfahren zum Steinbruch vor Start Steinbruch-Erweiterung rückt in Fokus

Rechnerisch ist es aber so, dass die rund 40 Hektar nun in der Gesamtbilanz für den Bedarf im Raum Stuttgart fehlen. Außerdem tauchten auf der Habenseite der Analyse auch andere potenzielle, aber noch völlig jungfräuliche Reserveareale auf, sagt Kiwitt. Bei deren Erschließung seien Widerstände zu erwarten, ein Abbau also ungewiss. Dazu komme, dass man in Sachen Rohstoffe in der Region „latent unterversorgt“ sei, wie der Planungsdirektor hervorhebt. Ferner verfolge die Landesplanung das Ziel, bereits bestehende Abbauanlagen so weit zu nutzen, bis quasi die gesamten Rohstoffquellen an dieser Stelle erschöpft sind. Das entspreche auch den betriebswirtschaftlichen Interessen der Betreiber. Und noch einen weiteren Grund führt er ins Feld, nach dem bei der Rohstoffsicherung Handlungsbedarf besteht: die einzelnen Unternehmen bräuchten Planungssicherheit. Hätten sie die nicht, werde eine Anlage womöglich früher aufgegeben – und es brächen auch auf dieser Schiene Materialien aus der Region als Quelle für Bauprojekte weg. Die möglichst lange Weiterführung der aktiven Abbauanlagen bis zur Erschöpfung der jeweiligen Lagerstätte sei allerdings „weiteren berechtigten Raum- und Schutzansprüchen gegenüberzustellen, um eine Entscheidung über die beantragten Änderungen herbeizuführen“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung am Mittwoch. Genau dafür diene das Regionalplanänderungsverfahren mit Umweltbericht, Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.