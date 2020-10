Verfahren gegen eine Bande von Autodieben Im Murrer Fall war brachiale Gewalt nötig

Im Gegensatz dazu dauert ein Aufbruch von Autos mit Keyless-Systemen nur wenige Sekunden: Die mindestens zwei Täter brauchen lediglich eine Art kleines Funkgerät und ein schwarzes Brett mit einer Antenne im Inneren. Diese kann das Funksignal eines Autoschlüssels auch durch eine Häuserwand auffangen. Ein Täter fängt das Signal des Schlüssels auf und verlängert es zum Funkgerät des zweiten Täters direkt an der Autotür. Der drückt den Startknopf und kann sich aus dem Staub machen. Läuft der Motor einmal, bleibt er auch ohne Schlüssel so lange in Betrieb, bis er abgestellt wird oder der Sprit ausgeht.

Die Ermittler wunderten sich seit Ende 2018 über einen massiven Anstieg von nächtlichen Autodiebstählen, immer nahe der Autobahn. Ende Oktober 2019 konnte die Polizei das Auto eines Täters ausmachen. Kurze Zeit später nahmen sie die ersten vier Männer fest. Weil die übrige Gruppe ihren ‚Geschäften‘ munter weiter nachging, klickten nur wenige Wochen später bei zwei weiteren Tatverdächtigen die Handschellen. Der Prozess wird am 19. Oktober fortgesetzt.