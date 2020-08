Vereitelte Straftat in Ludwigsburg Einbrecher wird überrascht

Ludwigsburg - Über Mülltonnen an der Hauswand hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag gegen 0.55 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Straße Straßenäcker einzusteigen. Dabei wurde er von einem Anwohner überrascht und flüchtete. Der Täter wurde der Polizei als dunkelhäutiger Mann beschrieben, der mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit horizontalen roten Streifen bekleidet war. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 071 41 / 18 53 53, bittet um Hinweise.