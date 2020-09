Verbindung von Rielingshausen in die Kernstadt Die Lücke im Radweg-System schließt sich

Marbach - Bei vielen Radfreunden dürfte die Ankündigung von Daniel Renkonen dafür gesorgt haben, dass die Herzen etwas höher schlagen. Der Landtagsabgeordnete hatte in der vergangenen Woche per Pressemittelung erklärt, dass eine neue Trasse zwischen der Schweißbrücke und der Schillerstadt an der Landesstraße 1124 gebaut werde – womit dann auch eine durchgängige Verbindung von Rielingshausen in die Kernstadt hergestellt wäre (wir berichteten). Insofern löste die Nachricht auch beim Marbacher Bürgermeister Jan Trost Freude aus. „Das wäre für uns ein großer Gewinn“, sagt er.