Veranstaltung mit dem Kanzlerkandidaten Was will Olaf Scholz?

Corona, Klima und Konflikte

Mit ganz anderer Dringlichkeit als bisher wollen die Bürger deshalb wissen, wofür Olaf Scholz inhaltlich steht. Und was er plant für den Fall, dass er an die Regierungsspitze in Berlin rücken sollte? Am Montag, 13. September, kann Olaf Scholz diese Fragen beantworten. Dann ist er Gast bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung. Die Veranstaltung unter dem Titel „Das Rennen um das Kanzleramt: Corona, Klima und Konflikte – so will Olaf Scholz Deutschland regieren“ findet im Stuttgarter Hospitalhof statt und beginnt um 19 Uhr.