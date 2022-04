Vandalismus Osterbrunnen wird verwüstet

Wo rohe Gewalt sinnlos waltet: Unbekannte Tunichtgute haben in der Nacht auf Karfreitag ihr Unwesen in Affalterbach getrieben und die Osterdekoration am Brunnen bei der Kelter verwüstet. Annemarie Paiani von den Landfrauen, die den Brunnen geschmückt hatten, zeigte sich entsetzt. „Viele der liebevoll bemalten Ostereier sowie die bepflanzten Blumentöpfchen wurden mit rabiater Gewalt aus der Girlande am Osterbrunnen gerissen“, erklärte sie. Außerdem sei mit den Blumentöpfen Fußball gespielt worden. Ein Bürger habe die Landfrauen darüber informiert, dass jemand seine Zerstörungswut an dem Brunnen ausgelassen hat.