US-Wahl 2020 Joe Biden holt Michigan - und braucht noch einen Staat

Trump-Team klagt

In Michigan und Pennsylvania klagte Trumps Team auf ein vorläufiges Aussetzen der Stimmenauszählung. In Pennsylvania wolle es zudem in einem laufenden Verfahren vor dem Obersten Gericht intervenieren, bei dem es um die Frist für die Annahme von Briefwahlzetteln geht, sagte Trumps stellvertretender Wahlkampfmanager Justin Clark.

Bidens Kampagne schrieb sich in Michigan vor allem eine Mobilisierung schwarzer Wähler in Detroit auf die Fahnen. Noch am Wahltag machte Bidens Vizekandidatin Kamala Harris dort Wahlkampf. Noch vor vier Jahren hatte die damalige demokratische Spitzenkandidatin Hillary Clinton von schwarzen Wählern in Michigan letztlich weniger Rückhalt bekommen als Expräsident Barack Obama in seinen Kampagnen 2008 und 2012.