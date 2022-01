Urteil des Bundesgerichtshofs Facebook unterliegt im Streit um Klarnamenpflicht

Wo kann ich einen Coronatest machen

Neue Stationen in Steinheim und Pleidelsheim

Auf dem Parkplatz der TSG-Vereinsgaststätte in Steinheim können Bürger sich seit Sonntag in einem Container auf das Virus testen lassen. In Pleidelsheim wurde bereits am 10. Januar eine Teststelle im Foyer der Sporthalle eröffnet.