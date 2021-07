Lisa Federle bei Maybrit Illner „Das Problem ist, dass wir die Leute überall hinreisen lassen“

Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig riet dazu, am besten auf Auslandsreisen zu verzichten und am allerbesten in ihrem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Urlaub zu machen. Man brauche sich nichts vorzumachen, die Deltavariante sei längst da, auch ohne Urlaubsreisende, hielt die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff dagegen. Sie hält es nicht für unwahrscheinlich, dass trotz aller Maßnahmen gegen einen Lockdown beispielsweise größere Familienfeiern auch wieder untersagt werden.