Unwetter-Folgen im Kreis Ludwigsburg Schlammmassen verlangen nach fleißigen Händen

Nach ersten Erhebungen der Polizei liefen im Ortskern Mundelsheim etwa 25 Keller voll, zudem kam es zu einem Stromausfall im Bereich der Großbottwarer Straße, der bis gegen Mitternacht dauerte. Da für die Nacht neue Regenfälle angekündigt waren, wurden am Postweg vorsorglich mobile Dämme errichtet. Das Käsbergfest am Wochenende wird wegen des Gerölls, das es auf die Weinbergwege gespült hat, „eine Etage höher“ stattfinden – im Himmelreich. Für betroffene Bürger hat sich über den CVJM schon eine entsprechende Hilfsgruppe gegründet.

Oberstenfeld Der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann war selbst noch im Rathaus, als das Unwetter losging und so quasi mittendrin im Geschehen. „Es kamen große Mengen Wasser und Schlamm von oben von den Feldern über die Forststraße bis zur Großbottwarer Straße“, berichtet er. So etwas habe es in dieser extremen Form in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben, lautete der Tenor im Ort. „Starkregenereignisse wie diese sind deutschlandweit zunehmend zu beobachten“, so Kleemann. „Am Donnerstag hatten wir das Pech, dass wir dran waren.“ Nur einen Kilometer weiter, in Beilstein, sei es vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Dennoch sei die Lage dramatisch gewesen. Zumal im Teilort Gronau ein Blitz in ein Hausdach einschlug, wobei auch kurzzeitig Personen eingeschlossen waren.

Aber sowohl das, als auch die Hochwassersituation habe die Feuerwehr vorbildlich in den Griff bekommen. Wehren aus der Umgebung rückten zusätzlich zur Hilfe an, auch der Bauhof, weitere Gemeindemitarbeiter und Bürger packten tatkräftig mit an. „Es ist toll, wie sich die Menschen gegenseitig geholfen haben“, erzählt Kleemann. Insgesamt sind in Oberstenfeld etwa 50 Keller unter Wasser gestanden, auch der des Rathauses. In die Lichtenbergschule, ins Bahnhöfle und ins Bürgerhaus drang ebenfalls Wasser ein.

Großbottwar In der Storchenstadt selbst hielten sich die Schäden durch das Unwetter vom Donnerstagabend in Grenzen. Stark betroffen waren jedoch die Teilorte Winzerhausen und Sauserhof. Hier liefen einige Keller voll, sowohl die Straße zwischen Winzerhausen und Großbottwar als auch die Straße nach Oberstenfeld waren gesperrt. „Und hier hätte ich mir von den Autofahrern doch etwas mehr Einsicht gewünscht“, klagte der Bürgermeister Ralf Zimmermann über diejenigen, „die meinen, so eine Sperrung gilt für alle, aber nicht für sie selbst“.

„Der Stockbrunnen hat Großbottwar mal wieder wirklich gerettet“

Feuerwehr und Bauhof hätten jedenfalls einen „super Job“ gemacht, betont der Großbottwarer Rathauschef. Gleiches gelte für die Hochwasserrückhaltebecken: „Der Stockbrunnen war ordentlich voll und hat Großbottwar mal wieder wirklich gerettet.“