Unterricht per Video Mit Musik ein Stückchen Normalität aufrechterhalten

Das würden jedoch alle Lehrer sehr gerne machen. „Musik kann den Kindern vielleicht ein Stück Normalität geben in Zeiten, wo sie so viel zu Hause sein müssen“, so Staudenmaier. Lediglich den Elementarunterricht „Klangwelten“ habe er einstellen müssen, da dieser sich an Gruppen richte. Die Eltern würden sich in diesen Zeiten sehr solidarisch zeigen. „Bisher hat noch niemand den Vertrag gekündigt“, freut sich Staudenmaier.