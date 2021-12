Unmut in Kurzach Zwist um eine Straßensperrung

Jetzt bleibt die Landesstraße übers Wochenende geöffnet

Schneider beschwerte sich also bei den Verwaltungen in Oberstenfeld und Spiegelberg, schrieb an die Landratsämter in Ludwigsburg und Waiblingen. Daraufhin habe man den Kurzachern die Öffnung der Straße von Freitag 17 Uhr an über das Wochenende angeboten, sodass der Verkauf dann möglich sei. „Uns wäre es lieber gewesen, wenn die Straße schon am Donnerstag geöffnet würde“, sagt Scheider, der mit der Lösung immer noch nicht zufrieden ist. „Keine der beteiligten Behörden hat an uns gedacht.“