Ungewöhnlicher Angriff in Asperg Katze beißt Spaziergängerin ins Bein

Einen ungewöhnlichen Angriff hat eine Hundebesitzerin am Montagabend erleben müssen: Sie wurde von einer Katze attackiert. Gegen 17.15 Uhr war die 53-Jährige mit ihrem Vierbeiner in der Hohenzollernstraße in Asperg spazieren. Im Bereich zwischen der Grafenbühlstraße und der Teckstraße wurde die Frau plötzlich von hinten von einer Katze von angegriffen. Diese biss ihr mehrmals ins Bein, bevor sie schließlich wieder von ihr abließ.