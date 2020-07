Unfallflucht zwischen Holzweilerhof und Winzerhausen Mildes Urteil für versuchten Mord

Fürsorglich zeigte sich Richter Kleinschroth, als er dem Mann riet, jetzt nicht in Depressionen zu verfallen, sondern das Positive in dem Urteil zu sehen. „Seien Sie dem Herrgott dankbar, dass alles so glimpflich ausgegangen ist.“ Für die Familie sei es eine Chance, dass das Gericht dem Großvater eine psychiatrische Behandlung verordne. Begleitet wird der 79-Jährige zudem von einem Bewährungshelfer. Auf seinen Führerschein muss er für immer verzichten. Auch kommen hohe Gerichtskosten auf ihn zu, sagte Roland Kleinschroth. Für den arbeitslosen Maler hatte der Rentner zuvor 2200 Euro als Opfer-Täter-Ausgleich überreicht – was sich ebenso strafmildernd auswirkte wie eine Stigmatisierung durch eine Boulevardzeitung, die den Angeklagten groß und nahezu unverpixelt abbildete, was Kleinschroth verurteilte.