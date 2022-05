Unfallflucht Betrunken gegen zwei Autos gefahren

Polizisten werden argwöhnisch

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zunächst von einem 54-Jährigen dabei beobachtet, wie er seinen VW in der Schillerstraße in Bewegung setzte und einen dort geparkten VW Passat streifte. Anschließend touchierte er in der Lindenstraße einen VW Golf, der dort abgestellt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er nach Hause, wo ihn schließlich die Polizei antraf. Den Beamten fiel auf, dass er eine Fahne hatte. Ein Test bestätigte, dass er es mit dem Alkohol wohl übertrieben hatte. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.