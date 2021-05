Unfall zwischen Affalterbach und Winnenden Landesstraße kurzzeitig dicht

Affalterbach - Noch kann die Polizei-Pressestelle in Ludwigsburg nicht sagen, wie es heute Morgen gegen 9.50 Uhr zu dem Auffahrunfall auf der Landesstraße 1127 kommen konnte. Bekannt ist derzeit nur, dass zwei Wagen ineinander gefahren sind und deshalb abgeschleppt werden mussten. Eine Person zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, so Yvonne Schächtele von der Pressestelle der Polizei. Die Person musste mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.