Unfall in Pleidelsheim Radfahrer prallt auf Motorhaube

Der 26-jährige Radler war auf der Kanalstraße in Richtung Primelweg unterwegs. Als er an die Kreuzung fuhr, musste er einem parkenden Auto ausweichen. Zeitgleich bog eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin vom Primelweg links in die Kanalstraße ab, wobei sie nach derzeitigen Ermittlungen gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Der Fahrradfahrer hingegen hielt sich vermutlich nicht an die dort geltende Regel „rechts-vor-links“, so dass es zum Zusammenstoß kam.