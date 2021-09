Unfall in Murr Zwei Autos sind nicht mehr fahrbereit

Ein 54-Jähriger in einem Audi, der die L 1125 von der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim her befuhr, hatte nach Angaben der Polizei vermutlich übersehen, dass sich der Verkehr auf Höhe des Gewerbegebiets staute. In der Folge prallte er mit seinem Wagen in den Hyundai eines 21-Jährigen und schob diesen auch noch auf einen davorstehenden Fiat, in dem ein 45-Jähriger saß. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sein Hyundai und der Audi des 54-Jährigen mussten zudem abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf rund 12 000 Euro geschätzt.