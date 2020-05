Unfall im Murrer Kreisverkehr Radfahrer wird schwer verletzt

Murr - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Murr am Donnerstagmorgen erheblich verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, kam es gegen 7.20 Uhr zu dem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte den Radler übersehen, als er mit seinem Wagen aus Murr kommend von der Bietigheimer Straße in den Kreisverkehr einbog. Der Zweiradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er stationär behandelt werden musste. Ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens leisteten am Unfallort die notärztliche Erstversorgung.