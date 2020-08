Kornwestheim - Zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Freitag auf der Gemarkung Kornwestheim gekommen. Ein 58-Jähriger fuhr gegen 17.55 Uhr in seinem VW Golf auf der B 27 zwischen den Ausfahrten Kornwestheim Süd und Mitte in Richtung Ludwigsburg. Wegen einer Baustelle stockte der Verkehr. Als ein 50-Jähriger in seinem Ford Focus bremste, fuhr der 58-Jährige auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.