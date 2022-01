Unfall bei Gronau Frontal gegen Baum gefahren

Helikopter im Einsatz

Die Fahrt endete in einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Neben dem Fahrer befanden sich noch eine 62-jährige Frau sowie ein 54-jähriger Mann im Fahrzeug. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst, darunter zwei Rettungswägen und einen Notarzt in Krankenhäuser gebracht. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 EUR, es wurde abgeschleppt.