Unerwartete Begegnung an der Waldau in Degerloch: Posaunenklänge zur Teestunde mitten im Wald

Stuttgart - Frühling – der lässt das Herz des Hundebesitzers vor Freude hüpfen. Das Tier muss ja raus, ob es stürmt oder scheit, ob es regnet oder ob, wie jetzt, so wunderbar die Sonne scheint. Deshalb zog es Frau und Hund am Samstag zum Nachmittagsspaziergang an die Waldau nach Degerloch. Vorbei ging es an den rot-weißen Absperrbändern, die den Aufenthalt am Spielplatz mit Grill verbieten. Auch die Fitness-Stationen sind abgesperrt. Man könnte sich an den Geräten ja zu nahe kommen.