Umstieg Heiztechnik Mit Wärmepumpe weg von Öl und Gas

Alte Heizkörper durch größere Modelle ersetzen

„Auch in teilsanierten Bestandsgebäuden stellt die dezentrale Wärmepumpe mittlerweile eine effiziente Alternative zur Gas- und Ölheizung dar“, betont sie. Zum einen seien diese Geräte technisch kontinuierlich weiterentwickelt worden, was zu erheblichen Effizienzsteigerungen geführt habe. „Zum anderen können auch in Bestandsgebäuden Maßnahmen mit einem relativ geringen Investitionsvolumen durchgeführt werden, die zu einer deutlichen Absenkung der Vorlauftemperatur beitragen können“, beteuert Schiffko. Dazu gehöre in einem ersten Schritt ein so genannter hydraulischer Abgleich. Dabei werde das gesamte Heizungssystem besser eingestellt. „In diesem Zug lohnt es sich, einzelne Heizkörper durch größere zu ersetzen, um bei niedriger Vorlauftemperatur die gleiche Wärmemenge in den Raum abzugeben“, erläutert Schiffko. Auch durch die Dämmung freiliegender Rohrleitungen könne die Vorlauftemperatur weiter reduziert werden, ohne dass der Wohnkomfort sinke.