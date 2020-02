Umfrage bei den CDU-Ortsverbänden Ist Friedrich Merz der Richtige?

Für Heike Breitenbücher, Vorsitzende des Marbacher CDU-Stadtverbandes, verkörpert Armin Laschet die Person, die am besten die verschiedenen Flügel der Christdemokraten unter einen Hut bringen könne und damit auch ihrer eigenen Vorstellung von Politik gerecht werde. „Friedrich Merz polarisiert“, sagt die Marbacherin, ohne das werten zu wollen. „Jens Spahn würde ich wünschen, dass er zunächst in einem anderen Amt an Profil gewinnt, obwohl ich es ihm grundsätzlich zutrauen würde.“

Alle drei Kandidaten seien geeignet, findet Wolfgang Streufert, Ortsvorsitzender der CDU in Oberstenfeld. „Hinterm Komma ist bei mir Friedrich Merz vorne.“ Das liege vor allem an dessen Wirtschaftskompetenz. Deutschland stehe derzeit sehr unter Spannung, weil auch noch nicht klar sei, wie sich die Autoindustrie im Spannungsfeld von Produktivität und Klimaschutz ausrichte. „Jemand wie Merz könnte eine klare Linie reinbringen.“ Armin Laschet sei jedoch auch geeignet, da er als Ministerpräsident des einwohnerstärksten Bundeslandes Regierungserfahrung mitbringe. Jens Spahn werde wohl noch an Bedeutung gewinnen. Positiv sei, dass er sich nicht als Kanzlerkandidat aufdränge, sondern lediglich sage, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.