Übersterblichkeit durch Covid-19 Sterben mehr Menschen als normalerweise – oder nicht?

Kopenhagen - Immer wieder heißt es in Beiträgen oder Videos im Netz, durch das neuartige Coronavirus würden nicht mehr Menschen sterben als normalerweise – selbst in Italien nicht. Dazu wird oft auf die Website des Netzwerks EuroMomo verwiesen. Die Daten, heißt es dann, würden zeigen, dass die Corona-Pandemie nicht so gefährlich sein könne, da es ansonsten eine höhere Übersterblichkeit geben müsste. Auch einige prominente Kritiker der Corona-Strategie der Bundesregierung haben diese Argumentation bereits angeführt und dabei auf die Grafiken von EuroMomo verwiesen. Was steckt hinter dem Begriff der Übersterblichkeit? Und was zeigen die Daten wirklich?