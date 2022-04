Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart „Einzige Hoffnung auf Relegation ist die Schwäche von Bielefeld“

Der VfB Stuttgart hat sich am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena von Wolfsburg 1:1 getrennt. Auch wenn die Roten in der Nachspielzeit noch mal aufdrehten, blieb es bei einem Tor für die Schwaben, das Chris Führich in der 89. Spielminute erzielte. Fans sind von der Leistung der Roten nicht besonders überzeugt, wie ein Blick in soziale Netzwerke zeigt.