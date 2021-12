TV-Tipps Lohnendes Fernsehen über die Feiertage

Seit Berlin aus Bombentrümmern wieder halbwegs zusammengeleimt wurde, wäre es gerne wieder das wilde Berlin der 1920er Jahre. Der ARD-Sechstteiler „Eldorado KaDeWe“ (am 27. 12. ab 20.15 Uhr in einem Rutsch zu sehen, vorab schon in der Mediathek) setzt frech ins Bild, wie wir uns das Berlin der rauschenden, swingenden 20er gerne vorstellen, rund ums 1907 gegründete Kaufhaus des Westens und um einen Nachtclub namens Eldorado. Die Spaßpartys und Überlebenskämpfe werden ab und an kurzgeschlossen mit dem Berlin von heute. Wer es ruhiger mag, ist wohl beim beliebten Ermittlerteam der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ gut aufgehoben. In der Folge „Ho Ho Ho“ (ARD, 1. Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr) wird zwar unfeinerweise ein Weihnachtsmann erschossen. Der bislang schönste Fall der Reihe hat trotzdem oder deswegen die Chance, ein Weihnachtsklassiker zu werden. Das ZDF räumt zu Weihnachten seine Krimis erst einmal beiseite, damit das „Traumschiff“ tuckern kann: am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 20.15 Uhr. Aber am 27. und 28. Dezember zeigt es dann um 20.15 Uhr einen Zweiteiler unter anderem mit Heiner Lauterbach, Matthias Koeberlin und Katharina Lorenz, in dem sich eine Kölner Bauunternehmersippe nicht als Nest der Gemütlichkeit entpuppt: „Mord in der Familie: Der Zauberwürfel“.

Nettes fürs Herz

So schwelgerisch wie stachelig ist die Neuverfilmung von „Sisi“ bei RTL ausgefallen, die am 28., 29. und 30. Dezember jeweils um 20.15 Uhr läuft. Wer die Klassiker mit Romy Schneider als Kaiserin vorzieht, bekommt sie im Ersten zu sehen: an Heiligabend um 20.15 Uhr sowie am ersten und zweiten Feiertag jeweils um 16.40 Uhr. So populär wie Sissi ist nur der gute Geist der Dachbodenentstaubung, Horst Lichter. Sein „Bares für Rares“ gibt es quer durchs Programm sowieso, aber Lichter schwingt sich auch wieder aufs Motorrad. Am ersten Feiertag um 19.25 Uhr führen „Horst Lichters Traumrouten“ im ZDF über die Alpen. Und der nette Bartträger wird plaudern, als sei das ganze Leben ein Kaffeekränzchen unter Freunden zu Weihnachten.