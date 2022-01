TV-Serien-Tipp „Euphoria“ Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit

So viele Hauptfiguren wie „Game of Thrones“

Außerdem wären da aber auch noch die Geschichten von Maddy, Chris, Ethan oder Elliot: Seit „Game of Thrones“ hat sich kaum eine andere Serie so viele Hauptfiguren geleistet wie „Euphoria“. Und ähnlich wie bei „Game of Thrones“ muss man auch bei „Euphoria“ stets auf alles gefasst sein: auf blutig geschlagene Gesichter, zerschossene Kniescheiben, erigierte Penisse, Gewalt- und Drogenexzesse und explizite Sexszenen (neu im Ensemble ist zum Beispiel die Pornodarstellerin Chloe Cherry).

Abdriften ins Fantastische

Das Besondere an „Euphoria“ ist allerdings, wie die Serie mal mit drastischer Direktheit, mal mit künstlerischer Überhöhung ihren Protagonisten sehr nahe kommt – und immer wieder virtuos mit konventionellen Erzählmustern bricht. Die erste Episode der zweiten Staffel beginnt als Psychogram von Fezcos tougher Großmutter, die dritte mit Nates Vater, der in den 1980er Jahren in seinen besten Freund verknallt ist. Und regelmäßig driftet die Serie ins Fantastische ab, etwa wenn Rue mal wieder high ist, wenn sich Nate im Krankenbett eine idyllische Zukunft mit Cassie ausmalt oder wenn Kat sich dabei erwischt, dass ihre besten Sexfantasien immer damit enden, dass ihr Freund bestialisch ermordet wird.

Generation-Z-Puzzle

In „Euphoria“ prallen Boulevardkomödie, Shakespeare-Tragödie und die „Schulmädchenreport“-Filme aufeinander. Hier lauert Danny Boyles „Trainspotting“, dort Larry Clarks „Kids“. Mal fühlt man sich an Amy Heckerlings „Fast Times at Ridgemont High“, mal an Nan Goldins Fotoband „Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“ erinnert. Und aus all diesen Elementen und aus unzähligen Storybruchstücken lässt die Serie verstörend-intensiv ein grandioses Puzzle der Generation Z entstehen.

