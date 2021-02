Machtkampf beim VfB Stuttgart Richtungsweisende Woche bei den Weiß-Roten

Stuttgart - Was noch alles auf den VfB Stuttgart zukommt, weiß der Fußball-Bundesligist nicht mal selbst. Bis spätestens Mittwoch müsste die Einladung zur Mitgliederversammlung am 18. März verschickt werden. Aber ob sie überhaupt an diesem Tag stattfinden kann? Ist unklar. Ob Präsident Claus Vogt sich dort erneut zur Wahl stellen darf? Ebenfalls unklar. Welche Folgen die mit Spannung erwartete juristische Bewertung des Abschlussberichts zur Datenaffäre vielleicht auch für hochrangige VfB-Mitarbeiter hat? Kann ebenfalls noch niemand sagen. In dieser Woche wird es erste Antworten geben. Der schwer kriselnde Club steht also erneut vor turbulenten Tagen.