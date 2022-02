Türkische Netflix-Serie „Der Club“ Als Istanbul eine Metropole kultureller Vielfalt war

Doch es ist fraglich, ob der „Club“ den Blick der Gesellschaft auf Juden und andere Nichtmuslime nachhaltig verändern kann. Die Strafsteuer für die Minderheiten war bereits 1999 Thema eines Films mit Hülya Avsar, einer der bekanntesten Sängerinnen und Schauspielerinnen des Landes – doch eine breite Diskussion über das Unrecht kam damals nicht in Gang. Zudem hat Netflix in der Türkei, einem Land mit 84 Millionen Menschen, nur zwei bis drei Millionen Abonnenten: Auch wenn „Der Club“ zu den erfolgreichsten türkischen Netflix-Produktionen zählt, ist die Reichweite der Serie im Vergleich zu den Straßenfegern der großen türkischen Fernsehsender begrenzt. Die Erfolgsserie „Dirilis Ertugrul“, ein Action-Drama aus der Entstehungszeit des Osmanischen Reiches, bescherte dem Staatssender TRT in den vergangenen Jahren vorübergehend Einschaltquoten von 30 Prozent. Wie „Dirilis Ertugrul“ sind viele Hits im türkischen Serienfernsehen äußerst nationalistisch und religiös intolerant.

„Der Club“ bedient aber die Sehnsucht vieler Türken nach einer Zeit, in der die nicht muslimischen Minderheiten noch nicht vertrieben worden waren. Diese Nostalgie steht auch hinter dem gestiegenen Interesse an Rebetiko, der Kneipenmusik der Istanbuler Griechen der 1920er Jahre. „Es gibt so eine Stimmung“, sagt ein Istanbuler Türke: „Eigentlich waren das ja gute Menschen, schade dass sie weg sind.“

Der Club. Zwei Staffeln bei Netflix verfügbar.