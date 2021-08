TSV Benningen Verletzungen trüben Stimmung

Benningen - Die Stimmung bei Fußball-Bezirksligist TSV 1899 Benningen vor dem Saisonauftakt am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TSV Höfingen – sie ist getrübt. Von einer „sehr schlechten Leistung“ spricht Trainer Thomas Lembeck in Bezug auf die 2:8-Testspielklatsche am Dienstag gegen das eine Liga tiefer spielende Pleidelsheim. „Wenn wir so in der Liga auftreten, sind wir ein Top-Abstiegskandidat“, betont der Trainer. Zwar hätte sein Team anfangs dominiert, sei aber aus unerklärlichen Gründen eingebrochen. So wurde es nach dem 1:1-Pausenstand fast zweistellig. „Wie gegen den VfR Heilbronn“, hadert Lembeck. Gegen den ambitionierten Bezirksligisten wurde aus einem 0:2 ein 0:7.