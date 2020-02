Trotz beschwerlicher Anreise SG-Frauen schlagen den Tabellendritten

Spielerisch nicht auf einem ganz hohen Niveau war die Drittliga-Partie zwischen dem TSV Haunstetten und der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend. „Aber es ging ordentlich hin und her und man hat gemerkt, dass es um was geht. Es waren Emotionen drin“, berichtet SG-Trainer Michael Stettner. Denn: Als Tabellenvierter, nach Minuspunkten aber auf gleicher Höhe mit dem Dritten Haunstetten, war man zum direkten Konkurrenten gereist. Für die sonst zweieinhalb stündige Fahrt benötigte das Team am Samstagmittag im Übrigen mehr als viereinhalb Stunden. Ein Stau war Schuld. „Wir mussten uns dann direkt umziehen und konnten nicht mehr wie sonst noch kurz spazieren gehen“, berichtet Stettner, der die Anreise als sehr beschwerlich beschreibt. Am Ende konnten sich die Bottwartälerinnen jedoch diesen Widrigkeiten zum Trotz über die zwei Punkte sowie den eroberten dritten Tabellenrang freuen. „Das war ein verdienter Erfolg. Ich muss meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Im Vergleich zur Hinrunde haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, was die Abgezocktheit am Ende angeht“, so Stettner. Denn am Samstagabend in Haunstetten ging es wahrlich Spitz auf Knopf zu, wie es der Trainer der SG-Frauen beschreibt.