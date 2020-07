Trockenes Frühjahr wirkt sich aus Die Getreideernte im Landkreis wird mäßig

Sonne und Hitze mit Temperaturen um die 30 Grad soll es in der nächsten Woche geben. Bei diesem Wetter wird Florian Petschl die andere Hälfte der Wintergerste ernten – und vielleicht auch schon den Weizen. „Das Ganze kann noch Wochen dauern, aber auch schnell gehen, wenn Extremhitze aufs Korn einwirkt.“ So wie Florian Petschl geht es vielen Landwirten am Mittleren Neckar. Die meisten von ihnen stellen sich darauf ein, das Getreide bald vom Feld zu holen. Die Mähdrescher werden im Einsatz und die Silos der Genossenschaften stark befahren sein.