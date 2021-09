Trauer um Labelle-Mitgründerin Soulsängerin Sarah Dash gestorben

Aus den Bluebelles wurde Labelle

Dash, 1945 geboren in Trenton im US-Staat New Jersey, war Mitbegründerin der in Philadelphia beheimateten R’n’B-Gruppe Patti LaBelle and The Bluebelles. Nach dem Ausstieg von Cindy Birdsong 1967 nannten Patti LaBelle, Nona Hendryx und Sarah Dash ihre Band Labelle und änderten ihre musikalische Richtung – mit rockigeren, sozialkritischen Songs zu Themen wie Rassismus und Feminismus. Nach dem Ende einer Tournee im Jahr 1976 löste sich die Band auf, alle drei Sängerinnen starteten Solokarrieren. Erst am vergangenen Samstag war Dash noch zusammen mit der 77 Jahre alten Patti LaBelle auf der Bühne gestanden.„Es war so ein kraftvoller und spezieller Moment“, schrieb LaBelle. „Sarah Dash war eine unglaublich begabte, schöne und liebevolle Seele.“ Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Dash veröffentlichte als Solokünstlerin vier Studioalben und arbeitete zudem als Backgroundsängerin etwa mit den Rolling Stones, Nile Rodgers oder The O’Jays.