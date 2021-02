Transfermarkt beim VfB Stuttgart Wer den VfB noch verlassen könnte

Awoudja wechselt nach München

Auf der anderen Seite sind Abgänge noch möglich. Den Anfang machte am Sonntag Maxime Awoudja. Der Abwehrspieler war 2019 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern an den Neckar gewechselt. Auch auf Grund einer schweren Verletzung bestritt der 22-Jährige lediglich fünf Spiele. Dabei wird es vorerst bleiben. Awoudja kehrt in seine Heimatstadt zurück und wird für die Rückrunde an Drittligist Türkgücü München ausgeliehen. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal nicht – was bedeutet, dass der VfB den jungen Spieler noch nicht abgeschrieben hat.