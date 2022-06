Trainingsauftakt des VfB Stuttgart Die wichtigsten Aussagen von Pellegrino Matarazzo zum Start

Pellegrino Matarazzo über die Entwicklung mit der Mannschaft:

Man macht jede Saison etwas anders. Es geht um ein neues Bewusstsein und darum, eine Führungsstruktur zu festigen und gemeinsame Werte weiterhin zu leben. Wenn das vorhanden ist und alle Spieler bereit sind, alles für die Mannschaft zu investieren, dann ist immer Raum für die individuelle Entwicklung. Diese Balance wollen wir ausarbeiten. Es gibt auch ein athletisches Thema, dass wir haben. Und nach jeder Saison gibt es taktische Anpassungen. Das ist normal, weil sich der Fußball immer weiterentwickelt.

Pellegrino Matarazzo über seinen Umgang mit dem Team:

Man hat immer einen Leistungsdruck und den Anspruch, bestmöglich zu performen. Das ist eine Frage der Haltung, mit der man in eine Saison oder in ein Spiel geht. Die letzte Saison hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig die Punkte zu holen. Ich will das selbst ausstrahlen und vorleben. Wenn es anfängt, aus dem Ruder zu laufen, will ich das im Keim zu ersticken. Dieses Gefühl, diese Haltung, will ich auf die Spieler übertragen.

Am 9. Juli reist der VfB ins Allgäu für ein Trainingslager. Den Überblick aller Vorbereitungstermine gibt es hier.