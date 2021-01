Training und Kostüme Carnevalsfreunde nutzen Lockdown kreativ

„Wir wollen den Kindern weiterhin Bewegungsmöglichkeiten anbieten und ihren Trainingslevel halten“, erklärt Carina Ungerer ihre Motivation. Das Training per Videokonferenz findet an denselben Tagen und zur selben Zeit wie das Präsenztraining statt, dauert allerdings nur eine statt der sonst üblichen zwei Stunden. Die 23-Jährige schickt allen Kindern einen Einladungslink mit Passwort. Jeder trainiert zu Hause in dem Raum, in dem am meisten Platz zum Tanzen ist.