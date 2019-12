Trainerwechsel bei SG Schozach-Bottwartal Tobias Klisch verlässt SG zum Saisonende

So hospitiert Tobias Klisch derzeit bei Erstligist Eulen Ludwigshafen. An diesem Wochenende schaut er dem dortigen Trainerteam über die Schulter, sowohl in der Spielvorbereitung samt Videoanalyse am Samstag, als auch beim Spiel gegen FrischAuf Göppingen am Sonntag. „Das sind coole Eindrücke. Und die Erste Liga ist natürlich noch einmal eine ganz andere Hausmarke“, sagt der Herrenberger, der bei dem A-Lizenz-Lehrgang auch sonst vieles lernt und Kontakte knüpft. So sind unter den 22 Teilnehmern bekannte Namen wie Ex-Bundesliga-Handballer Andre Klimowicz oder Weltmeister und Champions-League-Sieger Blazenko Lackovic. „Ich bin da ein kleines Licht“, sagt Klisch schmunzelnd, der betont: „Mir war schon immer klar, dass ich etwas im Handballsport machen möchte.“ Froh sei er, dass er das bislang gut mit seinem Beruf als Lehrer vereinen konnte. Nur acht der 22 Teilnehmer sind parallel berufstätig.