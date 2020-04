Tracing-App So funktioniert die Corona-App

Brüssel/Stuttgart - Mit der Corona-Tracing-App soll es möglich sein, Personen zu ermitteln, die mit einem Infizierten in jüngerer Zeit Kontakt hatten. Es geht vor allem darum, die Kontakte aus der Zeit zwischen der Infektion und dem positiven Testergebnis zu ermitteln. Dieser Zeitabschnitt ist wichtig: Das Virus ist nämlich besonders ansteckend in den ersten Tagen nach einer Infektion, doch in der Zeit haben Betroffene meist noch gar keine Symptome. Das Kalkül: Mit der Information über einen Corona-Infizierten unter seinen Kontaktpersonen kann ein Betroffener sich selbst umgehend isolieren und in Behandlung begeben.