Tourismus in Marbach Krise könnte auch eine Chance sein

Das vergangenen Jahr sei aus touristischer Sicht ein positives für die Schillerstadt gewesen. Bei den Übernachtungen habe man relativ konstante Zahlen verbucht. Ein Blick in die Statistik zeigt: 23 784 Übernachtungen waren es. Insgesamt bedeutet dies eine Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten – bezogen auf gewerbliche Anbieter mit mehr als zehn Betten – von 38,5 Prozent. Ein großer Teil der Übernachtungen fällt in die Sparte geschäftliche Übernachtungen. Und das könnte, so Grünen-Rat Sebastian Engelmann, in diesem Jahr eventuell zu einem Problem werden. „Wir werden nach der Krise nicht mehr so viele Dienstreisen haben“, ist sich Engelmann sicher. Das sei fürs Klima gut, reduziere aber eben die Auslastung. Außerdem habe sich das Mittel der Videokonferenzen eingespielt und werde von vielen sicher auch in Zukunft genutzt werden.