Tourabbruch wegen Corona Luke Mockridge sagt Auftritte ab

Betroffen sind Auftritte an diesem Montag in Cuxhaven, Dienstag (12. Juli) in Osterholz-Scharmbeck, Donnerstag (14. Juli) in Olsberg und Freitag (15. Juli) in Gütersloh. Schon der Auftritt auf der Seebühne in Bremen am Sonntag entfiel. Die Shows in Niedersachsen waren nach Angaben des Veranstalters zuvor teils mehrfach verlegt worden.