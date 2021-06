Top-Chefs der Deutschen So beliebt sind die Manager von Bosch, SAP und Co.

Am stärksten vertreten in der Auswertungs sind die IT- beziehungsweise Beratungsbranche mit jeweils fünf Chefinnen und Chefs, gefolgt von der Automobilindustrie inklusive Zulieferern mit vier Führungskräften an der Spitze. Auch zwei Manager großer Handelsunternehmen haben es in den oberen Tabellenteil geschafft.