Toiletten an der Grundschule WCs sollen Frischzellenkur bekommen

Wenn es nach dem allgemeinen Tenor unter den Eltern ginge, wären die nach ihrem Geschmack zu muffeligen und überalterten Toiletten in der Grundschule längst auf Vordermann gebracht worden. Doch auch die Stadträte sehen inzwischen Handlungsbedarf. Bei der Haushaltsdebatte im März waren sich die Fraktionen einig, dass die sanitären Einrichtungen eine Frischzellenkur brauchen. Nun nimmt das Ganze langsam Form an. Wie die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik am Donnerstagnachmittag bei einem Vor-Ort-Termin berichtete, sei der Posten im nächsten Etat veranschlagt – allerdings mit einer Summe, bei der einige Räte erst mal schlucken mussten. Die Verwaltung rechnet damit, dass für das Projekt rund 550 000 Euro in die Hand genommen werden müssten.